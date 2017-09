Square Enix geeft details en beelden vrij van survivalshooter Left Alive

Square Enix heeft meer bekendgemaakt over zijn nieuwe survivalshooter Left Alive en de eerste beelden van de game getoond. Het spel speelt zich af in 2127 in Rusland. De game komt volgend jaar uit voor de PlayStation 4 en op Steam.

De nieuwe trailer die Square Enix online heeft gezet, begint met een citaat van de beroemde Russische schrijver Fjodor Dostojevski. Vervolgens komt Novo Slava in beeld, vermoedelijk een fictieve stad. Ook wordt het jaartal 2127 genoemd, dat is het jaar waarin de game zich afspeelt.

In de trailer is een verwoeste en besneeuwde stad te zien. Het grootste deel van het filmpje bevat geen gameplaybeelden, maar aan het einde lijkt Square Enix enkele seconden te tonen van hoe het spel eruit gaat zien. Daarin zijn vuurgevechten van de speler tegen mechs te zien. Het lijkt erop dat de game vanuit een 'over de schouder'-perspectief gespeeld wordt.

Maandag kondigde Square Enix de game aan met een teasertrailer die weinig details gaf over het nieuwe spel. Wel noemde de uitgever een aantal namen van ontwikkelaars die werken aan het spel. Dat gaat om Toshifumi Nabesima, director van de Armored Core-series, en Yoji Shinkawa, die verantwoordelijk is voor personages van de Metal Gear-serie. Ook mechdesigner Takayki Yanase is betrokken bij Left Alive. Hij ontwierp al mechs voor Ghost in the Shell: Arise, Mobile Suit Gundam 00 en Xenoblade Chronicles X.