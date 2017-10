World of Final Fantasy verschijnt op 21 november op Steam

Square Enix brengt World of Final Fantasy naar de pc. De rpg die vorig jaar verscheen voor de PlayStation Vita en de PlayStation 4 is vanaf 21 november te koop op Steam. De gameplay moet lijken op de oudere games uit de serie, voor versie X.

Gamers bedienen in World of Final Fantasy de tweeling Lann en Reye, in de wereld Grimoire. Alle personages en monsters die de speler tegenkomt, zijn getekend in chibi-stijl, met een klein postuur en een groot hoofd. Lann en Reye kunnen zelf transformeren tussen hun gewone vorm en chibi.

Uitgever Square Enix kondigde het spel tijdens de E3-beurs in 2015 aan en bracht de rpg eind oktober vorig jaar uit in Europa voor de PlayStation 4 en de PlayStation Vita-handheld. De Steam-versie die volgende maand uitkomt is alleen geschikt voor Windows-pc's.