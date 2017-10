Super Mario Run is 200 miljoen keer gedownload, maar levert niet genoeg op

Nintendo heeft bekendgemaakt dat smartphonegame Super Mario Run 200 miljoen keer is gedownload. Desondanks levert het spel volgens het bedrijf niet genoeg winst op. Over het geld dat Fire Emblem Heroes oplevert, is Nintendo wel tevreden.

In een toelichting op de maandag gepubliceerde kwartaalcijfers zegt Nintendo dat er 'nog geen acceptabele winst' is bereikt met de mobiele game. Super Mario Run was Nintendo's eerste game voor Android en iOS en het bedrijf zegt wel veel geleerd te hebben van het spel.

Nintendo maakt niet precies bekend hoeveel winst Super Mario Run heeft opgeleverd, of wat de verwachtingen zijn. De game is gratis te downloaden, maar om alle levels te spelen moet een in-appaankoop gedaan worden van 10,99 euro. Hoeveel van de tweehonderd miljoen spelers dat gedaan hebben, is niet bekend. Door de aanschafprijs is de volledige versie van de app mogelijk door relatief weinig gebruikers aangeschaft.

Het in februari uitgekomen Fire Emblem Heroes is wat Nintendo betreft een groter succes. Die game is ook gratis, maar bevat verschillende in-appaankopen, met prijzen van 2,29 tot 79,99 euro per item. Vermoedelijk levert dat meer terugkerende verkopen op van fanatieke spelers. Nintendo zegt dat het 'op schema' ligt om de winstdoelstelling voor het spel te halen.

Hoe vaak Fire Emblem Heroes is gedownload, zegt Nintendo niet. Wel benadrukt het de komst van de volgende smartphonegame: Animal Crossing: Pocket Camp. Dat spel volgt hetzelfde verdienmodel als Fire Emblem Heroes, met microtransacties voor verschillende items. Sinds 25 oktober is de nieuwe game te downloaden in Australië en in november komt het spel beschikbaar in 41 andere landen.

Verder meldt Nintendo in het bericht dat er twee miljoen exemplaren van de SNES Classic Mini zijn verkocht. De retroconsole kwam eind september uit. Ook geeft het document een eerste blik op de verkoopcijfers van Super Mario Odyssey: Nintendo schat dat er in de drie dagen nadat de game uitkwam meer dan twee miljoen exemplaren zijn verkocht.