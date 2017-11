Belgische kansspelcommissie onderzoekt microtransacties in games

De Belgische Kansspelcomissie gaat onderzoek doen naar loot boxes in Star Wars Battlefront II en Overwatch. Volgens de directeur van de commissie valt het kopen van dergelijke in-game items onder kansspelen, omdat de inhoud van de kistjes van toeval afhankelijk is.

"Als er sprake is van een kansspel, dan kan dat niet zonder vergunning van de Kansspelcommissie", zegt directeur Peter Naessens tegen VTM Nieuws. Het onderzoek zou er toe kunnen leiden dat uitgevers van de games een boete moeten betalen, of dat de games niet meer verkocht mogen worden.

De Kansspelcommissie stelt dat loot boxes vooral een gevaar zijn voor minderjarigen, omdat zij onder sociale druk veel geld uitgeven. Het onderzoek lijkt een reactie te zijn op de ophef die deze week ontstond rondom de microtransacties in Star Wars Battlefront II. Hoe lang het onderzoek duurt en wanneer er een uitspraak komt, is niet bekend.

De Nederlandse Kansspelautoriteit plaatste vorige week een bericht online waarin het waarschuwt voor de mogelijke gevaren van loot boxes, zoals het risico op verslaving en grote uitgaven. Of loot boxes kansspellen zijn waar een vergunning voor nodig is, is volgens de Kansspelautoriteit een complexe vraag. De Kansspelautoriteit zegt daarom daarom binnenkort te starten met een openbare internetconsultatie 'afbakening spelaanbod'.

In oktober maakte de Europese organisatie PEGI, die leeftijdsclassificaties toekent aan games, bekend dat het loot boxes niet beschouwt als een vorm van gokken. Het label voor gokken wordt alleen toegekend aan games die echt gokken simuleren. De Amerikaanse evenknie ESRB deelt dat standpunt. De organisatie ziet het principe als vergelijkbaar met het verzamelen van bijvoorbeeld fysieke Pokémon-kaarten.

Update 08:36: Standpunt van de Nederlandse Kansspelautoriteit toegevoegd.