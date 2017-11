Polaroid Moto Mod voor Moto Z-telefoons laat gebruikers direct foto's printen

Lenovo heeft de Polaroid Insta-Share Printer Moto Mod gepresenteerd. Het is een accessoire voor telefoons uit de Moto Z-lijn om direct met de telefoon gemaakte foto's te printen. De foto's zijn 7,6x5cm groot.

De Mod kan in totaal pakketjes met papier voor tien foto's bevatten. De foto's hebben bovendien een folie over de achterkant. Als gebruikers de folie eraf halen, komt een zelfklevende laag tevoorschijn die het mogelijk maakt om de foto's ergens op te plakken, zegt Motorola.

De Mod is in totaal 20,4mm dik, blijkt uit de specs op de productpagina. De behuizing bevat een 500mAh-accu, waarmee het mogelijk is om twintig keer een foto uit te printen. In de printer gaat Zink-papier van Polaroid, dat per setje van tien in de Benelux ongeveer vijf tot zes euro kost. De mod bevat verder een fysieke sluiterknop.

Lenovo brengt de Mod uit voor 199 dollar en de fabrikant heeft nog geen prijs in euro's bekendgemaakt. De printer voor op de achterkant van Moto Z-telefoons komt in eerste instantie uit in de Verenigde Staten en zal de komende maanden in meer landen op de markt komen.

De Moto Mods werken met smartphones uit de Moto Z-lijn. Eerder verschenen er accupacks, een camera met xenon-flitser en optische zoom, een projector, een gamepad en 360-gradencamera als Moto Mods.