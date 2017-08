Motorola Moto Gamepad Mod verschijnt eind augustus in VS voor 80 dollar

De Gamepad Mod voor Moto Z-toestellen komt op 25 augustus uit in de VS. Provider Verizon verkoopt het accessoire voor 80 dollar. Lenovo laat desgevraagd aan Tweakers weten dat de Mod ook naar de Benelux komt, maar wanneer is nog niet bekend.

Het accessoire werd al eerder aangekondigd, maar een leverdatum en prijs waren nog niet bekend. Nu Verizon de Moto Gamepad op zijn website heeft staan, is daar verandering in gekomen. De dollarprijs komt omgerekend met btw uit op zo'n 83 euro. Het is niet bekend of dat ook de adviesprijs wordt in de Benelux.

De Moto Gamepad is compatibel met alle Moto Z-smartphones, zowel de modellen van vorig jaar als de Z2-versies die dit jaar zijn uitgekomen. Het accessoire maakt verbinding via de contactpunten op de achterkant van de telefoons. De gamepad heeft twee thumbsticks, schouderknoppen, een d-pad en xyab-knoppen. In de mod zit ook een extra accu met een capaciteit van 1035mAh.

Ook zit er een usb-c-poort op de Motomod, zodat er tijdens het spelen opgeladen kan worden. Verder is er een 3,5mm-aansluiting aanwezig. Die audio-aansluiting zit niet op de Moto Z2 Force, maar bij het gebruik van gamepad kunnen gebruikers dus wel een reguliere koptelefoon aansluiten.