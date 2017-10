Lenovo komt met Moto Mod met functies van slimme speaker

Lenovo heeft een Moto Mod aangekondigd voor Moto Z-telefoons, die de functionaliteit van een slimme speaker met Alexa-integratie op de telefoons mogelijk maakt. De Mod heeft twee speakers en vier richtmicrofoons om geluid uit elke hoek van de kamer op te vangen.

De Mod voegt integratie met Amazons digitale assistent Alexa toe. Deze software zou ook zonder speaker op de telefoon kunnen draaien. Als de Mod verbonden wordt, gaan er leds op de achterkant van de Mod blauw licht geven om aan te geven dat er verbinding is.

Het gaat om een 8W-speaker met een geluidsdruk van 82 decibel op een afstand van een halve meter. Er zitten twee speakers in de Mod van 27mm om stereogeluid voort te kunnen brengen. In de Mod zitten verder vier richtmicrofoons voor het opvangen van geluiden.

De Smart Speaker Mod heeft daarnaast een 1530mAh-accu. De add-on is 153.2x73.2x22.8mm groot en voegt dus veel dikte toe aan de telefoon. Hij is bovendien 168 gram, waarmee hij bij benadering even zwaar is als de Moto Z Play, de populairste telefoon waarop de Mod werkt.

Moto Mods zijn add-ons die via een aansluiting met zestien pogo-pins op de achterkant van Moto Z-telefoons verbinding kunnen maken met de telefoons. Mods bedekken de hele achterkant en kunnen functies toevoegen. Zo verschenen er eerder Mods met een speaker, maar ook met een Hasselblad-camera, picoprojector en gamepad. De Smart Speaker Mod komt niet naar de Benelux; Lenovo brengt hem alleen uit in landen waar Alexa beschikbaar is. De prijs in de Verenigde Staten wordt 149 dollar.