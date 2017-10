HMD brengt Nokia 7-smartphone met Snapdragon 630-soc uit in China

Het Finse HMD heeft de Nokia 7 aangekondigd. Het midrange-toestel heeft een Snapdragon 630-soc, 4GB of 6GB lpddr4-geheugen en een 5,2"-lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels. Volgende week komt de smartphone in China uit voor omgerekend momenteel ongeveer 319 euro.

De Nokia 7 heeft een behuizing van glas, met een vingerafdrukscanner aan de achterkant. Het gaat om HMD's eerste smartphone met glazen achterkant, want de andere modellen hebben kunststof of metaal aan de achterkant. Het scherm heeft net als de andere Nokia-smartphones een 16:9-verhouding. In het toestel zit 64GB-emmc voor opslag van apps en data en dat kan worden uitgebreid met een micro-sd-kaartje. De Snapdragon 630-soc van Qualcomm heeft acht Cortex A53-kernen en een Adreno 508-gpu. Het toestel draait op Android Nougat, maar is 'klaar voor Oreo' volgens de specificaties.

HMD geeft de Nokia 7 dezelfde Bothie-functie als de Nokia 8. Dat is een softwareoptie waarbij de camera aan de voor- en achterkant tegelijkertijd een foto maken. Bij het maken van de foto wordt het beeld van beide camera's naast elkaar op het scherm weergegeven. De primaire camera heeft een 16-megapixelsenor met pixels van 1,12µm en een lens met een diafragma van f/1.8. De frontcamera schiet 5-megapixeplaatjes, heeft pixels van 1,4µm en een f/2.0-lens.

Het toestel heeft afmetingen van 141,2x71,4x7,9mm, de camera stekt nog 1,2mm verder uit. In de telefoon zit een 3000mAh-accu en gebruiken laden die op via de usb-c-aansluiting. Verder is er een 3,5mm-aansluiting aanwezig voor het aansluiten van headsets.

HMD meldt dat de Nokia 7 vanaf 24 oktober te koop is in China. De uitvoering met 4GB ram kost 2499 yuan en het model met 6GB ram kost 2699 yuan. Omgerekend is dat ongeveer 319 en 346 euro. Wanneer het toestel naar de Benelux komt en tegen welke prijs, is nog niet bekendgemaakt.

De nieuwe Nokia 7 valt wat betreft prijs en specificaties tussen de Nokia 6 en de Nokia 8. Eerstgenoemde heeft een Snapdragon 430-soc en kost zo'n 250 euro. Het topmodel heeft een Snapdagon 835-soc en kost ongeveer 550 euro.