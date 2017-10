Amerikaanse webwinkel plaatst productpagina voor onaangekondigde Nokia 2

In een Amerikaanse webwinkel zijn productpagina's verschenen voor twee varianten van de nog onaangekondigde Nokia 2. Het budgettoestel draagt een prijs van 99 dollar en wordt in twee kleuren aangeboden.

Het toestel wordt aangeboden op de Amerikaanse winkel B&H Photo Video. Hij is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit, met het typenummer TA-1035. Er kan nu enkel nog een pre-order geplaatst worden en de leverdatum is nog niet bekend. Ook toont de webwinkel geen specificaties en foto's van de telefoon.

Smartphonelekker Evan Blass heeft vorige maand echter al enkele renders van het toestel op Twitter geplaatst. Verder is er een screenshot van een FCC-document online verschenen, dat suggereert dat het toestel wordt voorzien van een 4000mAh-accu. WinFuture speculeert dat het toestel wordt uitgerust met Qualcomm Snapdragon 212-soc, 1GB ram en een 5"-scherm.

HMD heeft zelf nog niets over de Nokia 2 losgelaten. Wanneer het toestel uitkomt, is hierdoor nog niet bekend. Ook is het niet duidelijk of hij ook in de Benelux verschijnt. Wanneer de prijs van 99 dollar wordt omgerekend naar euro's en er btw bij wordt opgeteld, zou daar een prijs van rond de honderd euro uitkomen.