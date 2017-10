HMD presenteert 99 euro kostende Nokia-smartphone met grote accu

HMD heeft de Nokia 2 gepresenteerd, een goedkope smartphone met 4100mAh-accu. Daarmee is de capaciteit van de accu hoger dan die van alle andere Nokia-smartphones tot nu toe. Het toestel heeft een opslag van 8GB.

De Nokia 2 heeft een aluminium frame en een achterkant van kunststof, zegt HMD. Het toestel is 143,5x71,5mm groot en 9,3mm dik. In die behuizing zit een Qualcomm Snapdragon 212, een al wat oudere, op 28nm gemaakte soc van de Amerikaanse processorontwerper met vier Cortex A7-processorkernen op maximaal 1,3GHz. De gpu is een Adreno 304. HMD stopt daar 1GB aan lpddr3-geheugen bij, met een opslag van 8GB-emmc. In de behuizing is een micro-sd-slot te vinden om de opslag uit te breiden. Laden gaat via de micro-usb-aansluiting, audio luisteren via bluetooth 4.1 of de 3,5mm-jack.

De telefoon heeft een 5"-lcd. De Nokia 2 draait op Android 7.1.1 en de fabrikant belooft geregeld updates uit te brengen voor het toestel. In elk geval zal Android Oreo gaan draaien op de smartphone, zo belooft HMD. De Nokia 2 moet 99 euro kosten. Er komen versies met een en twee simkaarten. De Nederlandstalige productpagina is online, wat wijst op een release in de Benelux. Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet bekend.

HMD heeft dit jaar al enkele andere modellen uitgebracht in de Benelux. Zo kwamen deze zomer de 3,5 en 6 uit, terwijl daar dit najaar de Nokia 8 bijkwam. Vorige maand presenteerde de Finse fabrikant in China al de Nokia 7, al is die nog niet in Europa verkrijgbaar.