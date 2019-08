HMD geeft Nokia-smartphones uit 2017 jaar langer updates

Het Finse HMD Global geeft de Nokia 3, 5, 6 en 8 uit 2017 nog een jaar langer updates dan het eerder beloofde. Vanaf oktober komen de updates elke drie maanden tot oktober 2020. De ondersteuning voor de Nokia 2 uit 2017 zal wel dit najaar stoppen.

HMD beloofde bij release van de telefoons twee jaar aan beveiligingsupdates, maar heeft nu besloten om er een jaar aan vast te plakken. Daardoor zullen de toestellen uit 2017 in totaal iets meer dan drie jaar updates hebben gekregen voor de ondersteuning stopt in oktober 2020. Of nieuwere modellen ook naar drie jaar lang updates zullen gaan, is vooralsnog onbekend.

De Finse fabrikant wil zich onderscheiden op de smartphonemarkt met smartphones die snel updates krijgen en lang up-to-date blijven. De Nokia 3, 5, 6 en 8 gingen in de zomer van 2017 in de verkoop in de Benelux, na een aankondiging in maart van dat jaar. Het waren de eerste modellen die HMD uitbracht in Europa. De Nokia 6 was toen al langer te koop in China. De ondersteuning voor de Nokia 2 stopt dit najaar. Die telefoon zit nog op Android 8 en zal geen upgrade krijgen naar Android 9 Pie.

De Nokia's uit 2017 zitten niet in het Android One-programma. Nieuwere modellen als de Nokia 7 Plus en 8 Sirocco zijn wel Android One-telefoons. Bij Android One beloven fabrikanten om drie jaar lang minstens elk kwartaal een beveiligingsupdate uit te brengen. De modellen uit 2018 krijgen dus ondersteuning tot 2021.