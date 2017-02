Door Julian Huijbregts, zondag 26 februari 2017 17:38, 17 reacties • Feedback

HMD heeft zondag de Nokia 3, 5 en 6 gepresenteerd. De smartphones draaien op Android Nougat, beschikken over Google Assistant en krijgen maandelijkse beveiligingsupdates. Ook belooft HMD de toestellen snel van nieuwe Android-versies te voorzien.

Volgens HMD is de Android-versie op de Nokia-toestellen snel en 'puur'. Daardoor zegt de fabrikant snel updates en beveiligingspatches uit te kunnen brengen. De drie modellen hebben allemaal een behuizing van aluminium en een gelamineerd scherm dat is beschermd met Gorilla Glass.

Het duurste model, de Nokia 6, heeft een 5,5"-lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels. Het toestel heeft twee speakers met Dolby Atmos-certificatie. HMD bracht de Nokia 6 begin dit jaar al uit in China, maar gaat het toestel nu wereldwijd uitbrengen voor een adviesprijs van 229 euro. Het toestel draait op een Snapdragon 430-soc, heeft 3GB ram en 32GB opslagruimte. Ter ere van de wereldwijde release komt er een speciale versie: de Arte Black Limited Edition. Deze beschikt over 64GB opslagruimte, 4GB werkgeheugen en heeft een zwarte glanzende behuizing. Dat model kost 299 euro.

Ook de Nokia 5 heeft een Snapdragon 430-soc en 2GB ram. Dit model heeft een 5,2"-scherm met een resolutie van 1280x720 pixels. Bij de behuizing van de Nokia 5 zijn de antennes aan de boven- en onderkant zijn verwerkt. De achterkant is daardoor helemaal van aluminium, aldus HMD.

De Nokia 3 is het goedkoopste model met een 5"-scherm een een adviesprijs van 139 euro. Het toestel draait op een MediaTek-soc: de MTK 6737, een quadcore op 1,3GHz. Er is 2GB ram aanwezig en 16GB opslagruimte. De Nokia 3 krijgt een 8-megapixelfrontcamera met autofocus en een grote beeldhoek. Ook aan de voorkant zit een 8-megapixelcamera. Beide camera's hebben een lens met een diafragma van f/2 en pixels van 1,2μm.

Nokia 6, Nokia 5 en Nokia 3

De Nokia 3, 5 en 6 zullen in vier kleurvarianten verkrijgbaar zijn: matzwart, zilver, blauw en koper. In het tweede kwartaal van dit jaar moeten ze op de markt verschijnen. De wereldwijde release zal in 120 landen plaatsvinden. In de Benelux zal alleen de Nokia 3 beschikbaar zijn als dualsimtoestel, de Nokia 5 en 6 bieden plaats voor één simkaart.

Verder maakte Nokia tijdens de persconferentie bekend dat Withings-producten vanaf deze zomer onder de Nokia-merknaam verkocht zullen worden. Withings is een fabrikant van wearables die gericht zijn op gezondheid, zoals fitnesstrackers, weegschalen en bloeddrukmeters. Nokia nam het bedrijf vorig jaar over voor 170 miljoen euro.

