Door Sander van Voorst, maandag 12 juni 2017 14:41, 15 reacties • Feedback

Submitter: Chocoball

HMD brengt zijn nieuwe toestellen onder de Nokia-merknaam op 28 juni in Nederland uit. Het gaat om de Nokia 3 en de Nokia 5, die allebei op Android draaien. De Nokia 6-smartphone moet op een latere datum beschikbaar komen.

De datum staat op een pagina die maandag door KPN online is gezet. Daar zijn de toestellen te bestellen in combinatie met een abonnement. De vermelde leverdatum is 28 juni. Wat de precieze leverdatum van de Nokia 6 is, is niet duidelijk. HMD brengt de Nokia-toestellen dinsdag uit in Finland. De Nokia 3 kost 149 euro, de 5 gaat voor 199 euro over de toonbank en de 6 kost 249 euro.

Het gaat bij alle drie de telefoons om Android-toestellen, waarvoor de fabrikant snel met updates en patches wil komen. De Nokia 6 is een 5,5"-telefoon met een full-hd-scherm, een Snapdragon 430-soc en 3GB ram. Van dit model is een speciale Arte Black-editie beschikbaar. De Nokia 5 heeft een 5,2"-720p-scherm, dezelfde soc en 2GB ram. De Nokia 3 beschikt over een 5"-scherm, een MTK 6737-soc van MediaTek en 2GB ram.

De Finse fabrikant bracht begin dit jaar de Nokia 6 met andere software al eens uit in China. De release van de drie smartphones betekent de terugkeer van smartphones onder het Nokia-merk in Europa. De laatste smartphones die onder de merknaam Nokia verschenen, waren de Lumia 735 en 830 in 2014. De laatste Android-smartphones met de naam Nokia erop was de X-serie uit 2014.