Door Arnoud Wokke, woensdag 7 juni 2017 08:20, 15 reacties • Feedback

HMD brengt vanaf volgende week zijn Android-smartphones onder de merknaam Nokia uit in Finland. De fabrikant beloofde eerder de toestellen voor de zomer uit te brengen in de Benelux, maar HMD heeft daarvoor nog geen datum bekendgemaakt.

HMD brengt de Nokia 3 als eerste uit, op 13 juni. De Nokia 5 en 6 komen uit op 20 juni, schrijft NPU. Inmiddels is het toestel in de voorverkoop gegaan bij een Finse retailer. De Nokia 3 kost 149 euro, de 5 gaat voor 199 euro over de toonbank en de 6 kost 249 euro.

De Finse fabrikant bracht begin dit jaar de Nokia 6 met andere software al eens uit in China. De release van de drie smartphones betekent de comeback van smartphones onder het Nokia-merk in Europa. De laatste smartphones die onder de merknaam Nokia verschenen waren de Lumia 735 en 830 in 2014. De laatste Android-smartphones met de naam van Nokia erop was de X-serie uit 2014.

Behalve de smartphones brengt HMD ook een telefoon uit zonder smartphonefuncties onder de naam 3310. Vanwege die naam heeft het toestel veel aandacht getrokken, hoewel de telefoon in uiterlijk, software en features slechts ten dele doet denken aan de klassieke telefoon van begin deze eeuw.