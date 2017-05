Door Julian Huijbregts, dinsdag 16 mei 2017 16:47, 17 reacties • Feedback

Er is een promotievideo online verschenen die een Nokia-smartphone toont met twee camera's aan de achterkant. In het filmpje zijn ook renders van drie andere Nokia-smartphones te zien; deze modellen zijn al uitgebracht.

Het desbetreffende filmpje, dat werd opgemerkt door telecominsider @evleaks, is gemaakt door ontwerper George Chevalier Lewis in opdracht van Nokia-licentiehouder HMD. Op zijn website schrijft hij dat de toestellen nog in ontwikkeling waren toen hij filmpje maakte. Daardoor zijn de renders wat vorm betreft eenvoudiger dan de uiteindelijke producten.

HMD kondigde op het Mobile World Congress eind februari drie Android-smartphones aan: de Nokia 3, 5 en 6. Geen van deze toestellen heeft een dubbele camera. De renders in het filmpje tonen twee toestellen die erg lijken op de Nokia 3 en 5. Een derde model is vermoedelijk een vroege versie van de Nokia 6, het uiterlijk wijkt iets af aan de achterkant.

Het vierde model heeft twee camera's aan de achterzijde; mogelijk is dat de Nokia 8 waar al langer geruchten over gaan. De huidige Android-toestellen van Nokia zijn modellen die maximaal 300 euro kosten. HMD zou van plan zijn om dit jaar zes tot zeven Nokia-toestellen uit te brengen.