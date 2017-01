Door Bauke Schievink, zondag 8 januari 2017 10:52, 29 reacties • Feedback

Submitter: SpitfireNL

Binnenkort komt de eerste smartphone sinds lange tijd onder het merk Nokia op de markt. Het bedrijf HMD, dat de rechten heeft op de merknaam Nokia, brengt het toestel met de naam Nokia 6 uit in China. De smartphone heeft een 5,5"-scherm en een Snapdragon 430-processor.

Dat maakte HMD zondag bekend. De keuze om de eerste Nokia-smartphone, sinds de overname van de merknaam, in China uit te brengen heeft te maken met de grote smartphonemarkt in dat land. Volgens HMD moeten er in het eerste deel van 2017 nog meer smartphones uitkomen, maar daar zijn nog geen details over bekendgemaakt. Waarschijnlijk zal een Europese release van nieuwe Nokia-smartphones afhangen van de verkoopresultaten in China.

De Nokia 6 heeft een behuizing van aluminium met daarin een scherm met diagonaal van 5,5". In die behuizing is een Snapdragon 430-processor ingebouwd, met 4GB ram en 64GB opslaggeheugen. Voor foto's is er aan de achterkant een 16-megapixelcamera ingebouwd, en aan de voorkant een 8-megapixelcamera. De software is gebaseerd op Android Nougat, maar uit een demonstratiefilmpje die online is gezet blijkt dat de interface behoorlijk is aangepast. Omgerekend gaat de Nokia 6 in China ongeveer 219 euro kosten.

HMD liet vorig jaar al weten dat het de rechten op de merknaam Nokia heeft overgenomen van Microsoft. Laatstgenoemde slaagde er niet in om na de overname van Nokia succes te boeken met het merk, waardoor er al geruime tijd geen smartphones meer onder de Nokia-merknaam op de markt zijn gekomen. HMD, een bedrijf dat voornamelijk bestaat uit voormalig Nokia- en Microsoft-bestuurders, denkt meer succes te kunnen behalen. Eind vorig jaar kondigde HMD al twee Nokia-telefoons aan, maar dit zijn geen smartphones.