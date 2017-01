Door Arnoud Wokke, woensdag 11 januari 2017 18:08, 20 reacties • Feedback

Nokia-licentienemer HMD heeft erop gehint dat het op 26 februari toestellen zal aankondigen die in meer landen uit zullen komen. Het bedrijf kondigde zondag de Nokia 6 aan, maar het benadrukt dat die telefoon alleen in China zal uitkomen.

Nokia spreekt over 26 februari in een Facebook-post over de zondag gepresenteerde Nokia 6. "Meer aankondigingen volgen 26 februari.... save the date", schrijft de telefoonmaker op het sociale netwerk. Eerder had Nokia, niet HMD, journalisten al een 'save the date' gestuurd voor een bijeenkomst op 26 februari in Barcelona, voorafgaand aan telecombeurs Mobile World Congress. Dat begint een dag later in diezelfde stad.

In de reacties op de post valt op te maken dat Nokia op die dag een of meerdere telefoonmodellen zal presenteren die in andere landen dan China moeten uitkomen. Het lijkt niet te gaan om de aankondiging van een wereldwijde release. Het bedrijf zegt in antwoord op vragen van mensen uit diverse landen dat meer informatie 'in de eerste helft van dit jaar' zal volgen, terwijl het bij andere mensen juist zegt dat er 'binnenkort' meer bekend zal zijn.

HMD laat de merknaam Nokia terugkeren op de smartphonemarkt nadat Microsoft de naam niet langer gebruikt sinds eind 2014. Volgens de voorwaarden van de overname van Nokia's telefoontak mag het Finse bedrijf vanaf 1 januari van dit jaar weer smartphones onder eigen naam uitbrengen. Nokia doet dat niet zelf, maar heeft de naam gelicenseerd aan het eveneens Finse HMD, dat vooral lijkt te bestaan uit mensen die bij Nokia en de mobiele tak van Microsoft hebben gewerkt. HMD werkt aan smartphones op basis van Googles mobiele besturingssysteem Android.

De Nokia 6 is een smartphone met 5,5"-lcd met 1920x1080 pixels, een octacore Qualcomm Snapdragon 430-soc met acht Cortex A53-processorkernen en een eigen skin over Android heen. HMD gaat in China omgerekend ongeveer 230 euro vragen voor de telefoon.