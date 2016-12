Door Arnoud Wokke, woensdag 21 december 2016 20:04, 105 reacties • Feedback

Het Finse netwerkbedrijf en voormalige telefoonmaker Nokia heeft Apple aangeklaagd, omdat de Amerikaanse hardwaremaker met zijn iPhone 32 patenten zou schenden. De afgelopen jaren zijn beide bedrijven in gesprek geweest over een licentie, maar de gesprekken liepen op niets uit.

De patenten gaan volgens Nokia over zaken als scherm, interface, software, antennes, chipsets en video encoding. Dat laatste verwijst vermoedelijk naar een VP8-patent dat Nokia sinds 2004 bezit en waarvoor het Finse bedrijf eerder onder meer Google en HTC aanklaagde.

Nokia heeft aanklachten ingediend in Duitsland en de Verenigde Staten, bij rechtbanken die erom bekend staan vaak uitspraak te doen in het voordeel van patenthouders. Nokia heeft veel patenten in bezit doordat het lang een r&d-afdeling had voor de ontwikkeling van nieuwe technieken voor in telefoons en bovendien Alcatel-Lucent overnam, dat ook veel patenten bezat op het gebied van netwerken.

Apple heeft nog niet gereageerd op de aanklachten. Veel patentrechtszaken eindigen uiteindelijk in een schikking, hoewel het enkele keer tot een definitieve uitspraak komt. Apple was afgelopen jaren vaak verwikkeld in patentrechtszaken. De bekendste daarvan was een patentstrijd met Samsung, die inmiddels vrijwel is afgelopen.