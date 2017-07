Apple betaalt Nokia 1,7 miljard euro als onderdeel van patentschikking

Apple heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een bedrag van omgerekend 1,7 miljard euro betaald aan Nokia. Dat bedrag kwam voort uit een deal die beide partijen sloten na een jarenlange juridische strijd vanwege patentinbreuk.

Dat heeft Nokia bekendgemaakt in de presentatie van zijn kwartaalcijfers. In het tweede kwartaal van dit jaar ontving de Finse fabrikant een betaling van 1,7 miljard euro van Apple voor het gebruik van patenten. Nokia verwacht in de komende tijd nog meer inkomsten uit de patentendeal die het met Apple sloot, al is niet bekend hoe groot deze bedragen precies zullen zijn.

Waarschijnlijk is het bedrag afgesproken toen Nokia en Apple in mei hun juridische strijd staakten en afspraken maakten over het gebruik van Nokia-patenten door Apple. Alhoewel beide partijen bekend hebben gemaakt dat er een overeenkomst lag, was niet bekend dat Apple een dergelijk groot bedrag zou overmaken als eerste betaling.

Nokia klaagde Apple in het verleden verscheidene malen aan wegens het schenden van verscheidene patenten, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Die patenten beschreven onder meer technologieën op het gebied van schermtechnologie, interface, software, antennes, chipsets en video encoding. De rechtszaken tussen Apple en Nokia liepen al sinds 2009.