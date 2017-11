Israëlisch bedrijf klaagt Apple aan voor patentinbreuk dubbele cameratechnologie

Het IsraŽlische bedrijf Corephotonics heeft Apple aangeklaagd, omdat het bedrijf uit Cupertino zonder toestemming gebruik zou hebben gemaakt van de door Corephotonics gepatenteerde technologie die wordt gebruikt voor de dubbele camera's van de iPhone 7 Plus en 8 Plus.

Corephotonics stelt in de aanklacht dat Apple met de camera's in de iPhone 7 Plus en 8 Plus inbreuk maakt op vier van zijn patenten. Volgens MacRumors gaat het om de schending van twee patenten op het assembleren van een kleine telelens, een patent met de naam dual aperture zoom digital camera, en een patent met de omschrijving high resolution thin multi-aperture imaging systems. In de dagvaarding staat dat de door Corephotonics gepatenteerde cameratechnologie uitgaat van twee lenzen, een groothoek- en een telelens, met elk een vaste brandpuntsafstand.

Volgens de dagvaarding die in de VS is uitgebracht, zou de directeur van Corephotonics door Apple benaderd zijn voor een mogelijke samenwerking. Apple zou de Israëlische startup, die in de afgelopen tijd zo'n 50 miljoen dollar heeft opgehaald bij een aantal grote techbedrijven zoals Samsung Ventures, Foxconn en MediaTek, hebben geprezen voor de door hen ontwikkelde technologie, maar uiteindelijk zag Apple af van het nemen van een licentie op de technologie.

Corephotonics stelt dat zou Apple daarbij heeft gezegd dat het de patenten van het Israëlische bedrijf zonder veel consequenties zou kunnen schenden. Een onderhandelaar van Apple zou tegen de directeur van Corephotonics hebben gezegd dat als Apple inbreuk zou maken op de patenten, dat het jaren en miljoenen dollars zou gaan kosten voordat Apple via de rechter zou kunnen worden gedwongen tot een schadevergoeding. Een woordvoerder van Apple heeft niet gereageerd op een verzoek tot commentaar van Reuters.

Het Israëlische bedrijf was enkele jaren geleden al bezig met de technologie voor dubbele camera's. Corephotonics werd in 2012 opgericht door David Medlovic, een hoogleraar computer- en softwaretechnologie van de Universiteit van Tel Aviv. Zowel Corephotonics als zijn Israëlische concurrent Linx hebben in het verleden in diverse demo's en white papers aangetoond dat de combinatie van twee camera's daadwerkelijk tot een betere beeldkwaliteit leidt. Linx is gespecialiseerd in modulaire cameramodules en werd in 2015 overgenomen door Apple.

Corephotonics claimt als concurrent van Linx hetzelfde te kunnen. Het bedrijf is gespecialiseerd in beeldoptimalisatie door middel van computational photography. Net als Linx claimt Corephotonics betere, gedetailleerdere foto's mogelijk te maken, dankzij de toevoeging van een monochrome sensor, waarbij de beelden als het ware gefuseerd worden.