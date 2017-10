Ontwikkelaar klaagt Apple aan om gebruik merknaam Animoji voor iPhone X

Een Amerikaanse ontwikkelaar heeft Apple aangeklaagd voor het gebruik van zijn merknaam Animoji. Apple probeerde voor de aankondiging van de iPhone X zijn merknaam te kopen, maar de ontwikkelaar had daar nee op gezegd.

Omdat Apple zijn best heeft gedaan de merknaam in handen te krijgen, zegt de ontwikkelaar van de app Animoji dat de smartphonemaker op de hoogte moet zijn geweest dat hij rechten bezit op het gebruik van de naam Animoji. Bovendien staat zijn app in Apples downloadwinkel, waardoor het Amerikaanse bedrijf wel geweten moet hebben dat hij al een dienst had met die naam. Zijn app kan bewegende berichtjes verzenden naar contacten en heeft 18.000 downloads.

Een bedrijf met de naam Emonster, dezelfde handelsnaam als waarmee de app in de App Store staat, heeft van de US Patent Office in 2015 de rechten op het merk gekregen. De ontwikkelaar zegt dat Apple zijn merkrecht ook erkende. De ontwikkelaar kwam deze zomer, voor de aankondiging van de iPhone X, diverse apps tegen die ook gebruik maakten van de naam Animoji. Apple verwijderde deze op verzoek van de ontwikkelaar.

De ontwikkelaar wil een schadevergoeding van Apple voor het gebruik van zijn merknaam en hij wil dat een jury gaat beslissen over de zaak. Het is nog onbekend of er een zaak komt; het is gebruikelijk dat na een aanklacht beide partijen er eerst proberen uit te komen via bijvoorbeeld een schikking.

Animoji is de naam die Apple gebruikt voor emoji's die de mond- en gezichtsbewegingen van de gebruiker over kunnen nemen via de TrueDepth-camera aan de voorkant van de iPhone X. De naam komt van een samentrekking van 'animated' en 'emoji'.

Het is niet voor het eerst dat Apple iets aankondigt zonder de merknaam in handen te hebben. Toen Apple de iPhone aankondigde, was dat een merknaam van Cisco en het bedrijf gebruikte die merknaam ook. De naam iPad was in handen van Fujitsu, die onder die naam een touchscreen-handheld uitbracht. Apple kwam in beide gevallen na de aankondiging tot overeenstemming om de merknaam over te nemen.