'Apple gebruikt Face ID-hardware van iPhone X ook voor modellen van 2018'

Apple zal de hardware voor Face ID op de iPhone X, onder meer de dotprojector en infraroodontvanger, volgend jaar ook gebruiken voor nieuwe modellen van zijn smartphone. Dat claimt de doorgaans goed ingevoerde analist Ming-Chi Kuo.

Het hergebruiken van de componenten moet uitstel van de release voorkomen. Vertraging bij de productie van de hardware aan de voorkant van de iPhone X heeft geleid tot de vertraging in de release van het toestel, claimt Kuo. Die vertraging zal volgend jaar volgens de analist niet optreden, omdat die componenten dan al langer in massaproductie zijn en toeleveranciers dus voldoende exemplaren kunnen leveren.

Inmiddels is de productie van de onderdelen van het TrueDepth-camerasysteem voor de iPhone X op gang gekomen. Apple heeft niet genoeg exemplaren kunnen maken van de iPhone X om aan de vraag te voldoen. Vrijdag konden klanten het toestel pre-orderen, maar na tien minuten schoof de levertijd in Nederland al op naar twee tot drie weken en wie hem nu bestelt, zal moeten wachten tot half december.

Apple gebruikt voor Face ID onder meer een dotprojector en infraroodontvanger aan de voorkant van de telefoon. Die onderdelen zaten niet eerder in smartphones, waardoor toeleveranciers niet onmiddellijk de capaciteit hadden om er binnen korte tijd tientallen miljoenen exemplaren van te produceren.

Het Amerikaanse bedrijf presenteerde de iPhone X samen met de iPhone 8 en 8 Plus in september. De 8 en 8 Plus kwamen in diezelfde maand uit. De iPhone X zal vrijdag uitkomen. Tweakers publiceerde bij de aankondiging een preview van de iPhone X.