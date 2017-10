Schermreparatie iPhone X is 60 procent duurder dan bij andere grote iPhones

Op de dag dat de bestellingen voor de iPhone X zijn begonnen, heeft Apple ook zijn onderhoudspagina vernieuwd. Daaruit blijkt dat de kosten voor schermreparatie van de iPhone X 321,10 euro zijn. Dat is zestig procent hoger dan bij de iPhone 8 Plus.

Volgens de site geldt het reparatietarief als gebruikers niet in het bezit zijn van een AppleCare+-verzekering, waarvoor Apple in het het geval van de iPhone X 229 euro voor twee jaar vraagt. Dat is ook duurder dan voor eerdere toestellen inclusief de iPhone 8, waarbij de verzekering 149 euro kost. In vergelijking met de reparatiekosten van andere modellen is een schermreparatie van de iPhone X een stuk duurder.

Zo heeft de schermreparatie van een iPhone 6s, 7 en 8 een prijs van 181,10 euro. Voor de Plus-varianten van deze modellen komt de prijs neer op 201,10 euro waardoor het bedrag voor de iPhone X respectievelijk ongeveer 77 tot 60 procent hoger uitvalt. Hetzelfde geldt voor overige schade die niet het scherm betreft. Daarvoor vraagt Apple bij zijn jubileumtoestel 611,10 euro, terwijl het eerstvolgende bedrag 451,10 voor de iPhone 8 Plus is. In alle gevallen gaat het om kosten voor reparaties die buiten de garantie vallen.

Er zijn wel verschillen tussen de iPhone X en de andere Apple-telefoons. Zo is de nieuwste smartphone voorzien van een oledpaneel van Samsung. De totaalprijs van het toestel valt hoger uit dan andere modellen. De 64GB-versie kost rond de 1150 euro, terwijl de prijs van de iPhone 8 en 8 Plus met dezelfde opslag neerkomt op respectievelijk ongeveer 785 euro en 870 euro. De iPhone X is vanaf vrijdag te bestellen en vanaf 3 november te koop.

Reparatiekosten volgens Apple