Apple wilde iPhone X volgend jaar uitbrengen

Apple had eigenlijk het plan om dit jaar alleen de iPhone 8 en 8 Plus uit te brengen, zo zegt een topman van de Amerikaanse elektronicamaker in een interview. De iPhone X stond pas op de rol voor 2018. Het toestel komt vrijdag uit.

De release is vervroegd, omdat het mogelijk was geworden om de smartphone eerder uit te brengen, zegt topman Dan Riccio in een interview met Mashable. Omdat de release zo snel was gepland, was het niet mogelijk om op het laatste moment veranderingen door te voeren, claimt hij. Het design en alle componenten lagen vorig jaar november al vast.

Veel geruchten wezen erop dat Apple lang heeft geprobeerd om vingerafdrukscanner Touch ID onder het scherm werkend te krijgen, of anders in de zijkant of aan de achterkant te plaatsen. Riccio verwijst in het interview die geruchten naar het rijk der fabelen. "We hebben geen tijd gespendeerd aan het kijken naar een vingerafdrukscanner aan de achterkant, door het glas heen of aan de zijkant."

Apple kondigde de iPhone X in september aan en brengt hem komende vrijdag uit. Het is de eerste smartphone van de Amerikaanse fabrikant zonder Home-knop; in plaats daarvan moeten gebruikers door de interface navigeren met gebaren. Ook is het de eerste iPhone met een oledscherm. Tweakers publiceerde in september een preview van de iPhone X.