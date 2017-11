Vroeger, toen geluk heel gewoon was, waren nieuwe iPhones nog magisch en revolutionair, althans, zo is het in de hoofden van velen. Inmiddels is dat allang niet meer zo. Apple is vooral goed in het jaarlijks precies genoeg vernieuwen om een product interessant te maken, maar vrijwel niemand slaat steil achterover van iets als de iPhone 8.

Het probleem ligt misschien in de definitie van innovatie. Veel smartphonegebruikers verstaan onder innovatie op smartphonegebied een nieuwe functie die een waardevolle toevoeging is aan het dagelijks gebruik van het apparaat. De interface van de eerste iPhone zou vrijwel iedereen onder innovatie scharen en de introductie van de App Store een jaar later ook. Dat Apple niet de eerste was met multitouch, een smartphone met een groot scherm of een downloadwinkel voor apps, doet daar niets aan af; Apple is de fabrikant die de elementen verbond en goed uitvoerde.

Bij techbedrijven lijdt het woord innovatie aan hevige inflatie. Je bent de eerste met tien camera's aan de voorkant en de achterkant van een telefoon? Innovatie! Je zet een soc met veertig processorkernen in je telefoon? Innovatie! Jouw telefoon heeft een werkgeheugen van 512GB? Innovatie! Als we een euro kregen voor elk ontvangen persbericht waarin een bedrijf iets innovatief noemt, dan waren we rijk.

Die scheefgroei tussen wat fabrikanten innovatie noemen en wat het in tech geïnteresseerde publiek als innovatie beschouwt, valt steeds meer op. Het beste voorbeeld is de introductie van de iPhone X. Apple trok alles uit de kast om te benadrukken hoe innovatief de iPhone X is. Om de link met de bekendste keynotes van Apple uit het verleden te benadrukken begon directeur Tim Cook de presentatie van de telefoon met de woorden 'there's one more thing'. Desondanks waren de reacties niet unaniem lyrisch, verre van zelfs. Een scherm met minimale bezels, draadloos laden, ontgrendeling door middel van een infraroodsysteem: iemand die de techindustrie volgt, zag niets dat heel veel afweek van wat er al was.

Maar maakt dat uit of gaat het, net als bij de eerste iPhones met innovaties als de multitouchinterface en de App Store, om de uitvoering? Alleen de tijd kan uitwijzen of deze telefoon een mijlpaal wordt in de smartphonegeschiedenis. Of je de iPhone X nu ziet als innovatief of niet, het is verreweg Apples belangrijkste smartphone in jaren. Hij moet volgens de fabrikant de toon zetten voor Apples toestellen van de komende tien jaar. In deze review bekijken we deze telefoon van alle kanten.