Beats onthult Studio 3 Wireless-koptelefoon met W1-chip van Apple

Beats, de fabrikant van hoofdtelefoons die eigendom van Apple is, heeft een nieuwe koptelefoon gepresenteerd. De Studio Wireless 3 bevat een W1-chip van Apple en heeft volgens de fabrikant verbeterde ruisonderdrukking en accuduur.

De nieuwe bluetooth-hoofdtelefoon ziet er wat ontwerp en materialen betreft vrijwel exact hetzelfde uit als de voorganger, de Studio 1 en 2. Via de chip van Apple kan de koptelefoon eenvoudig worden verbonden met bijvoorbeeld iPhones, iPads of MacBooks. De Studio 3 maakt in tegenstelling tot de Studio 2 gebruik van technologie die continu het omgevingsgeluid monitort en op basis daarvan de ruisonderdrukking dynamisch aanpast. Daarnaast moeten de over-ear-oorschelpen helpen om het horen van omgevingsgeluid zoveel mogelijk te beperken.

De draadloze koptelefoon maakt zoals andere headsets met ruisonderdrukking gebruik van twee microfoons die omgevingsgeluid registreren. De Studio 3 Wireless maakt daarbij gebruik van wat het noemt Pure Adaptive Noise Canceling, of Pure ANC. Dit zijn algoritmes die in realtime de door de ruisonderdrukking aangepaste muziek vergelijkt met het originele geluidsbestand dat wordt afgespeeld. Daarbij wordt ook gescand hoe goed de oorschelpen passen; de ruisonderdrukking past zich aan op basis van eventuele geluidslekken.

Eventuele digitale artefacten worden daarbij zoveel mogelijk weggehaald. Dergelijke artefacten zijn bijvoorbeeld pieken in de lage tonen, veroorzaakt door het wegfilteren van laagfrequente tonen zoals het gebrom van een bus. De calibratie van Pure ANC gebeurt 50.000 keer per seconde, en zou een betere geluidservaring moeten opleveren waarbij meer dan alleen de lage tonen worden geblokkeerd.

Als deze ruisonderdrukking aan staat, is de accuduur 22 uur; dat is ongeveer 10 uur meer dan zijn voorganger. Als de ruisonderdrukking uitstaat, gaat de draadloze koptelefoon in totaal 40 uur mee. Er is ook een snellaadfunctie die ervoor zorgt dat de koptelefoon weer 3 uur meegaat na 10 minuten te hebben geladen. Er zijn bedieningsknoppen aanwezig op het apparaat, onder andere voor het aanpassen van het volume of het inschakelen van stemassistent Siri.

De Studio 3 Wireless komt beschikbaar in zes verschillende kleuren en is via de website van Beats te bestellen voor 350 dollar. De koptelefoon moet vanaf halverwege oktober leverbaar zijn.