Powerbeats Pro-bluetoothoortjes met Apple H1-chip komen uit voor 250 euro

Beats, de koptelefoonfabrikant die in handen is van Apple, heeft zijn Powerbeats Pro-oortjes aangekondigd. Net als de AirPods van de tweede generatie hebben de Beats-oortjes de Apple H1-chip. De Powerbeats Pro hebben een andere pasvorm en zijn bestand tegen water.

De bluetoothoortjes van Beats hebben verstelbare haken die ervoor moet zorgen dat ze goed blijven zitten tijdens activiteiten zoals sporten. Beide oortjes hebben fysieke knoppen om het volume te regelen en om van nummer te wisselen. Gebarenbesturing zoals bij de AirPods is er niet.

Volgens de specificaties gaat de accu van de Powerbeats Pro-oortjes 9 uur mee. Dat is langer dan de AirPods, die het 5 uur volhouden. Het meegeleverde doosje kan de oortjes ook opladen; dan is de luistertijd in totaal 24 uur. Als de accu van de oortjes bijna leeg is, is vijf minuten snelladen in het doosje goed voor 1,5 uur luistertijd. Het doosje van de Beats-oortjes kan niet draadloos worden opgeladen en is ook een stuk groter dan dat van de AirPods.

Verder zijn de Powerbeats Pro bestand tegen vocht, in tegenstelling tot de AirPods. Een ipx-rating noemt de fabrikant echter niet. Net als de oortjes die Apple onder zijn eigen merknaam uitbrengt, hebben de Beats-oortjes de H1-chip, die met de tweede generatie van de AirPods werd geïntroduceerd. Die chip moet de verbindingstijd verkorten en sneller wisselen tussen apparaten mogelijk maken. Ook zorgt de chip ervoor dat de koptelefoon het stemcommando 'hey Siri' herkent.

De Powerbeats Pro kunnen afzonderlijk van elkaar worden gebruikt. Dat maakt het mogelijk om één oortje te gebruiken als bluetoothheadset voor gesprekken. Volgens de Nederlandse Apple-website komen de oortjes binnenkort uit. Ze zijn te bestellen in vier kleurvarianten voor 250 euro. Daarmee zijn ze iets duurder dan de nieuwe AirPods, die met oplaaddoosje 229 euro kosten.