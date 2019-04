Minecraft Java Edition is dertig miljoen keer verkocht

De orginele pc-versie van Minecraft, de Java Edition, is 30 miljoen keer verkocht. Het sandboxspel dat in mei 2009 uitkwam, bereikte deze mijlpaal woensdag. Alle edities bij elkaar opgeteld was Minecraft in oktober vorig jaar al 150 miljoen keer verkocht.

Marc Watson, ontwikkelaar bij Mojang, bracht het nieuws naar buiten. Bijna tien jaar geleden, op 16 mei 2009, kwam de eerste versie van Minecraft uit. Sindsdien is de maker van het spel, Mojang, van eigenaar gewisseld. Microsoft telde in 2014 2,5 miljard dollar neer voor de Minecraft-maker.

Watson reageerde ook op een gebruiker die claimde dat het spel minder populair aan het worden is. "Dat klopt niet", tweette de Amerikaan. In oktober had Minecraft over alle versies 91 miljoen maandelijkse spelers en was het 150 miljoen keer verkocht over alle platforms. Hoe hoog dat aantal nu ligt, maakt Watson niet bekend.