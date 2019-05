Mojang brengt Minecraft Classic op browsers uit voor tiende verjaardag

Mojang heeft, om de tiende verjaardag van Minecraft te vieren, een gratis versie van het sandboxspel voor webbrowsers gemaakt. Met 32 verschillende blokken en de oude 2009-interface is de game vanaf nu te spelen in de meeste webbrowsers.

Minecraft Classic, zoals het internetspel heet, is gratis en brengt een 'nostalgische' sandboxervaring zonder alle updates die door de jaren heen zijn doorgevoerd. Zo zijn er maar 32 blokken om uit te kiezen en is de interface ook minimaal van opzet. Er is ook een mogelijkheid voor multiplayer; een speler kan een andere speler via een link uitnodigen. Bij het proberen van Minecraft Classic lukt het in eerste instantie om in de game daadwerkelijk links naar anderen te sturen voor een multiplayermodus, al bleken die links later niet meer te werken. Inmiddels lijkt de optie in het spel ook niet meer beschikbaar te zijn.

Naast de Classic-mode viert Mojang het jubileum met herinneringen en prijzen. Zo kunnen gebruikers hun favoriete Minecraft-herinnering via Twitter sturen naar Mojang, waarna het bedrijf vervolgens de beste tweets uitlicht op zijn eigen site. Verder kunnen gebruikers die actief zijn op Instagram, een reis winnen naar het popcultuurmuseum in Seattle. Om de reis te winnen moet er een video worden ingestuurd met de manier waarop gebruikers de tiende verjaardag van het sandboxspel gaan vieren.

Op 17 mei, wanneer Minecraft écht tien jaar oud is, zal Mojang meer bekendmaken over een nieuwe ar-game. In een video toont Microsoft een glimp van een Pokemon Go-achtige Minecraft-game.