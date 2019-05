Tweakers Podcast #58 - Pixel 3a, OnePlus 7 Pro en steeds goedkopere oled-tv's

Ken je het gevoel dat je weet dat thuis een gadget is bezorgd dat je al héél lang wilt, maar dat je nog niet naar huis kan? Google I/O is een interessante ontwikkelaarsconferentie, maar als er in je huis een oled-tv nog in de doos zit, dan kriebelt het wel een beetje natuurlijk.

Het is precies wat Wout nu overkomt, want hij zit in het Amerikaanse Palo Alto voor Google I/O, maar hij kreeg een melding dat een oled-tv minder dan 1000 euro kostte en heeft hem gelijk gekocht, 'van mijn eigen zakgeld'. En hij is niet de enige, want snel goedkoper wordende oled-tv's blijken populair op de redactie.

Weet je wat er nog meer populair is op de redactie van Tweakers? De gloednieuwe Pixel 3a-smartphone die Google op I/O presenteerde. Jurian wil hem, maar Wout heeft hem al voor zich liggen. Helaas voor Jurian zit Wout 8800 kilometer verderop. Inmiddels bespreken smartphonereviewers Chris en Arnoud of de 3a een succes wordt - en ze zijn het daar niet over eens. Chris denkt dat het een groot succes wordt, Arnoud vermoedt dat het een flop zal blijken.

Ook bespreken we de nog niet aangekondigde OnePlus 7 Pro. De op Tweakers populaire smartphonemaker brengt nu ineens twee telefoons in één keer uit en dat is anders dan hoe het voorheen ging. We bespreken die wijziging in aanpak en wat het gaat betekenen voor gebruikers.

Verder hebben we het nog over Apples aankomende ontwikkelaarsconferentie WWDC en Microsoft Build. Microsoft bouwt een Linux-kernel voor Windows en Wout moet gelijk denken aan Steve Ballmer die enthousiast 'developers, developers, developers!' roept. Jurian kijkt ook alvast voorzichtig vooruit naar gamesbeurs E3, die misschien toch spannender wordt dan hij in eerste instantie dacht.

0:20 Opening

1:36 Goedkope oled-tv's

5:37 De strategie achter de OnePlus 7 Pro

9:57 Hoe de E3 dit jaar tóch leuk wordt

14:15 Het grote WWDC-lek

17:10 Google wil meer op je apparaat doen

25:39 Wordt de Pixel 3a een succes?

36:06 Spelen met de Nest Hub Max en Stadia

41:11 Android Q en het einde van de Terug-knop

48:24 Afspraken maken met Microsoft Cortana

52:50 Een Linux-kernel in Windows

56:58 Sneak peeks

