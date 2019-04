Tweakers Podcast #54 - Ads in ruil voor korting, ai-ethiek en Netflix per post

"If you're not paying for a product, then you are the product" luidt een bekend gezegde. Het duidt op het feit dat gratis diensten hun geld verdienen met jouw aandacht en advertenties. Maar wat als je wel betaalt voor een product? Kun je dan alsnog ook het product zijn?

Ja, is het antwoord. Kijk maar naar de Xiaomi Mi 9, die onlangs uitkwam en die standaard advertenties in de software toont. Of het feit dat Google is begonnen met het testen van tekstadvertenties in Google Assistent-resultaten. Datzelfde Google doet ook een pilot met gesponsorde content in de interface van Android TV. Dat je betaalt voor een product, betekent niet altijd dat je ook advertentievrij bent. In deze aflevering van de podcast bespreken we dit soort voorbeelden en vragen we ons af hoe erg dit is en waar de grens ligt, want is korting op een telefoon als je naar advertenties kijkt geen goede deal?

Verder vragen we ons af wie die meer dan twee miljoen Amerikanen zijn die nog steeds dvd's bij Netflix huren via de post. Waarom doen ze dat? En is films per post ontvangen in bepaalde opzichten niet beter dan streaming? Jurian doet intussen een live factcheck om te achterhalen waarom een bedrijf dat begon met pakketjes versturen, 'Net' in de naam heeft staan.

Ook behandelen we Microsofts nieuwste editie van zijn Edge-browser, die gebaseerd is op Chromium, het opensourceproject van Google achter zijn Chrome-browser. Wout merkt dat het dankzij die gedeelde fundering eenvoudig is om over te stappen, maar halen we ons hiermee niet een soort IE6-situatie op de hals? Arnoud legt verder nog uit hoe sprinten met zijn zoon naar het schoolplein eigenlijk hetzelfde is als providers die beginnen met het aanbieden van 5g.

00:20 Opening

01:28 Mensen blijken nog dvd's via Netflix te kijken

09:05 De sprint tussen Korea en de VS naar de 5g-finish

12:30 Jur beantwoordt de vraag van de week

14:31 Wordt Chromium het nieuwe Internet Explorer 6?

19:18 Zijn advertenties in producten die je koopt, een goede zaak?

26:01 Google voegt reclame toe aan de Assistant; waar eindigt dat?

34:27 Tracking en advertenties in televisies

43:42 De Europese Commissie mengt zich in de ai-discussie

50:19 Kan wetgeving ooit ai beteugelen?

54:12 Sneakpeek

