Amerikaan bouwt Tesla-model S om tot camper voor reis van Londen naar Dubai

Elektrische campers beginnen langzaam hun opmars te maken en dan mag een elektrische Tesla-camper natuurlijk niet ontbreken. Auteur en reiziger Travis Rabenberg zal de omgebouwde, onofficiële Tesla volgend jaar inzetten voor een reis van Londen naar Dubai.

De camper, die door maker Travis Rabenberg de Tesla Roamer wordt genoemd, is gebaseerd op een Tesla Model S P90D. Bij de omgebouwde Model S is de achterkant vervangen door een miniwoonruimte, inclusief dak, bed, wasbak en toilet. Dit wordt allemaal voorzien van stroom via een groot zonnepaneel.

Het voertuig haalt naar verwachting een topsnelheid van 241km/u. Rabenberg hoopt daarmee het Guinness World Land Speed Record voor elektrische campers te breken. Verder zal de Tesla-camper op een acculading een bereik van ongeveer 322 kilometer moeten halen, aldus Rabenberg. Dat is minder dan een reguliere Tesla Model S, wat vooral met de niet-aerodynamische achterkant van de camper te maken heeft.

Binnenkort zal Rabenberg de nieuwe Tesla samen met een elektrische schoolbus demonstreren op een evenement voor elektrische voertuigen in het Amerikaanse Michigan. Uiteindelijk zal hij met zijn Tesla Roamer van Engeland naar Dubai rijden, op weg naar de Expo 2020 die in oktober volgend jaar in het golfstaatje begint. Deze afstand bedraagt zo'n 7100km.