Oud-Final Fantasy-ontwikkelaar maakt Paralympische Spelen-game

Het eerste officiële spel van de Paralympics zal The Pegasus Dream Tour heten. De game wordt ontwikkeld door Hajime Tabata, die vooral bekendstaat om zijn werk aan Final Fantasy XV. Wanneer de game uitkomt, is nog niet bekend.

Het International Paralympics Committee hoopt dat, met de Tokyo 2020 Paralympische Spelen in zicht, de game de populariteit van de Spelen zal verhogen. The Pegasus Dream Tour is de eerste titel van JP Games en zal een roleplaying-sportgame worden waarin spelers meedoen aan virtuele versies van de Paralympische Spelen in de fictieve metropool Pegasus City. Spelers zullen speciale krachten kunnen oproepen, maar welke krachten dat zijn, is nog niet bekend. JP Games zegt dat het de bedoeling is dat de game uitkomt op verschillende apparaten, waaronder smartphones. Het IPC is met de game van plan een jongere doelgroep aan te spreken.

De titel zal de eerste officiële Paralympische Spelen-game worden. Eerder werd wel een reeks Olympische Spelen-games uitgebracht, waaronder de 'Mario & Sonic'-serie, maar ook officiële titels als 'Londen 2012'.

Het is de eerste game die JP Games ontwikkelt nadat Hajime Tabata vijf maanden geleden vertrok bij Square Enix om deze studio op te richten. Tabata staat vooral bekend om zijn werk aan Final Fantasy XV maar hij vertrok onverwachts zes maanden nadat hij een nieuwe studio had gekregen. Square Enix moest toen alle resterende geplande dlc voor de game annuleren. Tabata zei in een stream dat hij toe was aan een nieuw project na Final Fantasy.