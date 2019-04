Star Wars: Episode IX krijgt titel The Rise of Skywalker en eerste teaser is uit

Lucasfilm en Disney hebben de eerste teaser van Star Wars: Episode IX uitgebracht. De film wordt geregisseerd door J.J. Abrams, krijgt de titel The Rise of Skywalker en is een vervolg op de vorige film, Star Wars: The Last Jedi.

In de teaser is voornamelijk Rey te zien in een woestijnlandschap, waarbij ze wordt opgejaagd door een laagvliegende vijandig vliegtuig. Verder zijn korte filmbeelden te zien waarin de verschillende personages voorbij komen. De regisseur van de nieuwe Star Wars-film, J.J. Abrams, zei tijdens de Star Wars Celebration in Chicago dat Episode 9 niet direct volgt op de gebeurtenissen uit The Last Jedi. De nieuwe film draait later dit jaar in de bioscopen.

Uit de teaser blijkt dat nogal wat van de bekende gezichten uit de twee voorgaande films in The Rise of Skywalker zitten, maar bijvoorbeeld ook Billy Dee Williams. Hij speelde Lando Calrissian in The Empire Strikes Back en The Return of the Jedi en keert terug met dit personage. Verder zal ook Mark Hamill, de acteur die Luke Skywalker vertolkte, in enigerlei vorm deel uitmaken van de nieuwe film. Hetzelfde geldt voor de overleden Carrie Fisher; van haar worden beelden gebruikt die tijdens The Force Awakens zijn geschoten.

Wellicht is The Rise of Skywalker voorlopig de laatste Star Wars-film die in de komende paar jaar te zien zal zijn, aangezien Disney-ceo Bob Iger vorig jaar tegen The Hollywood Reporter zei dat zijn bedrijf de markt overspoeld heeft met de Star Wars-franchise en dat de fans rekening moeten houden met een lager tempo in de toekomst. Ook zou Lucasfilm eerder hebben besloten een Star Wars-film over Boba Fett, die naar verluidt in de maak was, niet uit te brengen. Voor Star Wars-fans komt in ieder geval ook nog de serie genaamd The Mandalorian uit, die vermoedelijk op de eigen streamingdienst Disney+ wordt uitgebracht. Daarnaast komt er een tweede live action-serie die draait om een personage uit de in 2016 uitgebrachte film Rogue One: A Star Wars Story.