EA onthult nieuwe game Star Wars Jedi: Fallen Order op 13 april

Star Wars Jedi: Fallen Order, de game waar Titanfall- en Apex Legends-maker Respawn Entertainment aan werkt, wordt op 13 april voor het eerst getoond. Dat zal gebeuren tijdens Star Wars Celebration Chicago.

In een tweet maakt EA de datum bekend waarop de game wordt onthult. Ook staat er een korte aankondiging op de Star Wars-website. Vorig jaar tijdens de E3 werd de titel voor het eerst genoemd en werd duidelijk dat Respawn Entertainment het spel maakt in opdracht van EA. De game zou dit najaar uit moeten komen.

Er zijn nog geen beelden van Star Wars Jedi: Fallen Order vrijgegeven, maar wel is er enige informatie bekend over het verhaal. Dat speelt zich af tussen Episode 3 en 4, 'een donkere tijd, waarin op de Jedi wordt gejaagd', aldus Vincent Zampella, de ceo van ontwikkelaar Respawn.

Star Wars Celebration Chicago vindt plaats van 11 tot 15 april in de Amerikaanse stad Chicago. Het is de dertiende editie van de beurs, die in 1999 voor het eerst werd gehouden. De beurs is tegen betaling voor iedereen toegankelijk.