EA schrapt E3-persconferentie en kondigt eigen Play-evenement aan

Electronic Arts geef dit jaar op de E3-gamebeurs geen persconferentie. In plaats daarvan gaat de uitgever zijn nieuwe games aankondigen op zijn eigen Play-evenement in het weekend voor de beurs. Eerder maakte Sony al bekend de E3 over te slaan.

EA organiseert zijn Play-evenement voor de vierde keer vlak voor het begin van de E3-beurs, maar het is voor het eerst dat de uitgever geen persconferentie op de beurs zelf geeft. EA houdt zijn evenement van 7 tot en met 9 juni op een locatie in Hollywood, vlakbij de E3-beurs die op 11 juni van start gaat in het Los Angeles Convention Center.

Tijdens de eerste twee dagen van EA Play komt de uitgever met meerdere livestreams waarin games aangekondigd zullen worden. Ook zullen de streams achtergrondinformatie over games en de ontwikkelaars geven. Op de locatie zelf kunnen bezoekers aan de slag met nieuwe games.

Het EA Play-evenement is voor iedereen toegankelijk tegen betaling. De E3-gamebeurs is traditioneel alleen bedoeld voor media en mensen uit de game-industrie, maar vorig jaar stelde de organisatie ook weer een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor het publiek. Ook dit jaar zijn er weer kaarten te koop voor gamers.

Sony maakte vorig jaar bekend niet aanwezig te zullen zijn op de E3 en geen persconferentie te houden. Het is voor het eerst dat Sony de beurs die sinds 1995 bestaat overslaat. Sony gaf als reden te 'zoeken naar nieuwe inventieve manieren om te communiceren met de community'. Sony heeft voor zover bekend geen eigen evenement in dezelfde periode.