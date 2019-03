Xiaomi kondigt Black Shark 2-gamingsmartphone over anderhalve week aan

Xiaomi kondigt over anderhalve week de derde telefoon aan in zijn Black Shark-reeks van gamingsmartphones. De Black Shark 2 komt vermoedelijk eerst uit in China en later ook in de Benelux.

Een topman van Xiaomi heeft de uitnodiging online gezet voor een evenement waarop de fabrikant de gamingsmartphone zou willen aankondigen. Dat gebeurt op maandag 18 maart, over anderhalve week. Het was al langer bekend dat Xiaomi werkte aan een opvolger voor de Black Shark en Black Shark Helo van vorig jaar.

Geruchten wijzen erop dat Xiaomi de telefoon voorziet van een Qualcomm Snapdragon 855-soc met minimaal 10GB aan werkgeheugen. Een foto die een insider anderhalve week geleden postte laat het mogelijke ontwerp zien van de telefoon. Dat ontwerp laat zien dat het toestel twee camera's aan de achterkant heeft.

Xiaomi bracht zijn eerste Black Shark vorig voorjaar uit in China, waarna het toestel tegen het einde van het jaar uitkwam in de Benelux. Tegen die tijd kwam de Helo-variant uit in China. Wanneer de Black Shark 2 uit zou moeten komen in China of Europa, is vooralsog niet bekend.