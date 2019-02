Drie gamesmartphones vergeleken

Beste koop: Asus ROG Phone Zwart De ROG Phone is de ultieme gametelefoon van deze round-up. Hij wint het van de Razer Phone 2 en Xiaomi Black Shark vooral door zijn prima oledscherm met hoge verversingsfrequentie, prettige 'L- en R-knoppen' en fijne haptische feedback. Ook is de camera van de ROG Phone het meest acceptabel van deze gamingsmartphones, al is hij nog altijd wat matig voor een telefoon van deze prijs. Prijs bij publicatie: € 870,- Nu verkrijgbaar vanaf: € 865,-

Er zijn in het verleden al vaker gamesmartphones uitgekomen, maar die waren niet allemaal heel bijzonder of onderscheidend ten opzichte van reguliere high-end smartphones. Zo heeft een Samsung Galaxy S-telefoon ook een gamemodus, om maar wat te noemen. De eerste Razer Phone was een opvallende gamesmartphone, vooral omdat hij een scherm had met een twee keer zo hoge verversingssnelheid als bijna alle andere smartphones. Dat leverde een soepele Android- en game-ervaring op.

Toen vorig jaar de Razer Phone 2 uitkwam, en iets eerder ook de Asus Republic of Gamers Phone en de relatief goedkope Xiaomi Black Shark-gametelefoon, leek het ons interessant om deze tegenover elkaar te zetten. Zo vlak voor het MWC is het altijd wat rustiger wat smartphonereleases betreft, dus is het een perfect moment voor dit verhaal.

We kijken in deze round-up naar alle aspecten van deze telefoons waar we normaal ook naar zouden kijken, maar daarnaast richten we ons natuurlijk op specifieke gamefeatures. Die geven deze telefoons namelijk hun bestaansrecht. Want dat hebben ze… Toch?