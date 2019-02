Nubia brengt Red Magic Mars-gamesmartphone uit in de Benelux voor 399 euro

Nubia brengt zijn gamesmartphone uit in de Benelux. Een model van de Red Magic Mars met 6GB ram en 64GB flashopslag kost 399 euro en een versie met 8GB ram en 128GB opslag is te koop voor 449 euro. De telefoon heeft capacitieve schouderknoppen.

Nubia verkoopt de Red Magic Mars vanaf dinsdag wereldwijd via zijn eigen website, waaronder in de Benelux. Het toestel heeft een 6"-lcd met een resolutie van 2160x1080 pixels, is uitgerust met een Snapdragon 845-soc en een accu met een capaciteit van 3800mAh. De telefoon draait op Android 9.0.

De Red Magic Mars heeft aan de zijkanten capacitieve gedeeltes, die dienst kunnen doen als schouderknoppen. Nubia noemt die Mars Triggers en stelt dat de telefoon daarmee als het ware een gamepad is. Gebruikers zouden die daarom niet los hoeven te gebruiken.

Verder stelt Nubia dat de Red Magic Mars goede koeling heeft, die werkt met een vapor chamber. Aan de achterkant van de telefoon zit een rgb-ledstrip en op de zijkant zit een fysieke schuifknop die de Red Magic Game Space activeert. Dat is een hub van waaruit Android-games zijn te starten. De telefoon werd eind november vorig jaar gepresenteerd en eerst in China uitgebracht.