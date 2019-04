Red Magic Mars-gamesmartphone met 10GB ram komt uit voor 549 euro

Nubia brengt een nieuwe variant van zijn Red Magic Mars-gamesmartphone uit in de Benelux. De Conqueror-uitvoering heeft 10GB ram en 256GB flashopslag. De meerprijs is honderd euro ten opzichte van het model met 8GB en 128GB.

Op het werkgeheugen en de opslagruimte na is de hardware van de Conqueror-uitvoering van de Red Magic Mars gelijk aan het reguliere model. De gamesmartphone draait op een Snapdragon 845-soc, heeft een 6"-lcd met een resolutie van 2160x1080 pixels en een accu met een capaciteit van 3800mAh. Het duurdere model heeft met zijn camouflageprint wel een ander uiterlijk.

De gamesmartphone heeft aan de zijkant capacitieve gedeeltes die in games dienst kunnen doen als schouderknoppen. Nubia noemt dat Mars Triggers. Aan de zijkant van het toestel zit een fysieke schuifknop die de Red Magic Game Space activeert. Dat is een hub van waaruit Android-games zijn te starten.

Nubia begon in februari met de verkoop van zijn Red Magic Mars-gamesmartphone in de Benelux. De Chinese fabrikant doet dat via zijn eigen website. Aanvankelijk waren er alleen goedkopere uitvoeringen met minder ram en opslagruimte verkrijgbaar. De telefoon kwam eind vorig jaar al uit in China.