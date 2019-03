Oppo start nieuwe productlijn onder de naam Reno

Oppo heeft in een teaser een nieuwe serie producten in het vooruitzicht gesteld die onder de naam Reno gaan vallen. Niet bekend is om wat voor soort producten het gaat maar op 10 april volgt meer informatie.

De naam Reno is bekendgemaakt door Brian Shen, vice-president van Oppo, op de Chinese microbloggindienst Weibo. Verdere details staan er niet bij de teaser. Volgens Sparrowsnews duidt het kleurige logo op een mogelijke focus op jongeren, terwijl GSM Arena speculeert dat het om een serie gameproducten gaat.

Recent maakte smartphonefabrikant Vivo, net als Oppo onderdeel van de Chinese onderneming BBK Electronics, een gamesmartphone onder de nieuwe naam IQOO bekend. Shen zou eerder gehint hebben op de komst van een nieuwe Oppo-smartphone met Snapdragon 855, 10x optische zoom, een 4065mAh-accu, nfc en een 3,5mm-audioconnector.