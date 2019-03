Oppo introduceert F11 Pro-smartphone met pop-upcamera

Oppo heeft in India de F11 en F11 Pro aangekondigd. De toestellen hebben een 6,5"-lcd en de Pro heeft geen inkeping. De frontcamera komt omhoog uit de behuizing om dat waar te maken. De F11 heeft wel een inkeping in het scherm. Beide toestellen hebben een micro-usb-aansluiting.

De F11 en F11 Pro maken gebruik van de MediaTek Helio P70-soc, die momenteel ook te vinden is in de ZTE Blade V10. De pop-upcamera die het 'panoramascherm' mogelijk maakt, moet volgens Oppo honderd keer per dag geactiveerd kunnen worden gedurende zes jaar, voordat er een kans is op een defect door slijtage. Het scherm heeft een resolutie van 2340x1080 pixels.

Aan de achterkant zit zowel een 48-megapixelcamera als een 5-megapixelcamera. Met door ai geassisteerde functies als face focus, ultra night mode en dazzle color mode moeten zaken als portretten en nachtfoto's beter uit de verf komen, ook in het donker.

De acculading wordt bespaard doordat de telefoon door moet hebben wanneer hij bijvoorbeeld in een metro of een vliegtuig zit, waar geen mobiel bereik is. Hij zal dan minder stroom leveren aan de modem. Ook 's nachts moet de telefoon doorhebben dat de gebruiker slaapt en maatregelen treffen om energie te besparen. Hoe dat verschilt van bestaande middelen die Android nu al inzet, is niet duidelijk. Aan de andere kant moeten slimme optimalisaties als hyper boost ervoor zorgen dat de telefoon sneller presteert in het os, in apps en in games. De verbeteringen zitten in Oppo's nieuwe ColorOS 6.

Wat laden betreft, heeft de telefoon Vooc 3.0-technologie aan boord. Oppo belooft dat de 4000mAh-accu van volledig leeg naar volledig vol gaat in 80 minuten. De telefoon kan volgens Oppo 15,5 uur lang gebruikt worden op een enkele lading, bij gebruikelijke gebruiksscenario's. Verder moet 12 uur lang video kijken en 5,5 uur lang gamen mogelijk zijn op een lading. Wat aansluitingen betreft, hebben de twee telefoons opvallend genoeg een micro-usb-aansluiting. Een 3,5mm-poort is er voor audio-input en -output.

De telefoon wordt geleverd in twee kleuren: aurora green en thunder black. Deze laten meerdere kleuren zien, afhankelijk van hoe het omgevingslicht erop valt. Aurora green vertoont bijvoorbeeld vooral groen, maar heeft ook onderstromen van blauw in zich. De non-Pro F11 wordt ook gemaakt in fluorite purple, marble green en jewelry white.

De Oppo F11, zonder pop-upcamera, 4GB ram en 64GB opslag, gaat 19.990 roepie kosten, omgerekend met btw is dat zo'n 303 euro. De F11 Pro met pop-upcamera, 6GB ram en 128GB opslag, kost 24.990 roepie. Dat wordt 379 euro met btw. Het toestel is later deze maand te koop in India en de rest van de wereld moet hem in de nabije toekomst krijgen, schrijft Android Authority.