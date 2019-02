Oppo toont prototype van vouwbare smartphone

Oppo heeft op Weibo een prototype laten zien van een vouwbare smartphone. De vouwrand zit bijna in het midden en het scherm klapt naar buiten om. In telefoonstand zit het scherm daarmee aan de buitenkant van het apparaat, net als bij de Huawei Mate X.

Het getoonde prototype van Oppo heeft een zijpaneel waar de camera's in zitten. Dat is bij de Huawei Mate X ook zo maar de Oppo heeft twee in plaats van drie camera's. Door dat zijpaneel zijn de twee schermhelften niet even breed. De Weibo-afbeelding laat zien dat de gebruiker zelf kan kiezen welk van de twee schermhelften in telefoonstand geactiveerd moet zijn. Het scharnier lijkt vergelijkbaar te werken als dat van de Mate X.

Engadget schrijft op basis van het Weibo-bericht dat de telefoon door Oppo zelf ontworpen is en niet is gebaseerd op een referentiedesign van een oem. Oorspronkelijk had het apparaat tijdens de MWC-persconferentie gepresenteerd moeten worden, maar Oppo zou het niet heel 'zinvol' gevonden hebben om dat te doen. Vice-president Brian Shen zegt namelijk in het bericht dat hij niet veel in vouwtelefoons ziet. Volgens hem bieden ze niet veel meerwaarde voor de gebruiker, anders dat ze het scherm kunnen vergroten en zo nu en dan het apparaat kunnen omvouwen. Wel zegt Shen dat het prototype misschien in productie gaat bij een goede ontvangst.

Tijdens de Oppo-persconferentie van afgelopen zaterdag liet het Chinese bedrijf een cameramodule met 10x optische zoom zien. Deze 'periscoop'-constructie van een ultragroothoek-, telelens en 48-megapixelcamera moet in het tweede kwartaal van dit jaar in een nog aan te kondigen telefoon verschijnen. Ook kondigde de fabrikant zijn eerste 5g-smartphone met Snapdragon 855-chipset aan.

Oppo is niet het eerste bedrijf dat deze maand een vouwbare smartphone laat zien, eerder kwam Samsung met de Fold en Huawei met de eerder genoemde Mate X. Tweakers schreef een preview over de Mate X en over de cameramodule van Oppo.