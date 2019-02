Samyang 10mm f/3.5-objectief voor fullframe-dslr's komt uit voor 1149 euro

De Canon-versie van het Samyang XP 10mm f/3.5-objectief is vanaf maart te koop in de Benelux voor 1149 euro. Een paar maanden later volgt een variant voor Nikon-dslr's. Het groothoekobjectief is geschikt voor fullframecamera's.

Samyang heeft het XP 10mm f/3.5-objectief opgebouwd uit achttien lenselementen in elf groepen. Daaronder zijn zeven speciale optische lensdelen, zoals asferische elementen en lenselementen met een extra lage dispersie. Dat moet beeldfouten minimaliseren.

Het 10mm f/3.5-objectief met handmatige focus heeft een metalen behuizing. Samyang belooft een hoge beeldkwaliteit. Volgens de fabrikant is het objectief met name geschikt voor spiegelreflexcamera's met een zeer hoge resolutie.

Met een brandpuntsafstand van 10mm en een beeldhoek van 130 graden is het Samyang-objectief het meest extreme rechtlijnige ultragroothoekobjectief dat tot nu toe is uitgebracht. Veel objectieven met een vergelijkbare of lagere brandpuntsafstand zijn fisheye-objectieven. Er waren al enkele 11mm-objectieven, waaronder de Irix 11mm f/4 en de Canon EF 11-24mm f/4L.