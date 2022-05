Samyangs eerste zoomobjectief is 24-70mm f/2.8 voor Sony-camera's

De Zuid-Koreaanse objectievenfabrikant Samyang brengt eind oktober zijn eerste zoomobjectief uit. Het gaat om een 24-70mm f/2.8-objectief voor de spiegelloze systeemcamera's van Sony. Het objectief krijgt een adviesprijs van 899 euro.

Het optische ontwerp van Samyangs eerste zoomobjectief bestaat uit 17 elementen in 14 groepen. De fabrikant claimt dat de scherpte en het contrast tot in de hoeken van het beeld hoog zijn bij gebruik op een fullframecamera. De behuizing is afgedicht tegen stof en vocht en de minimale scherpstelafstand is 35 centimeter.

Samyangs 24-70mm f/2.8 kan gebruikt worden op Sony-camera's met de FE-vatting. Het objectief is parfocaal, wat wil zeggen dat de scherpstelling niet verandert tijdens het in- of uitzoomen. Dat komt met name van pas bij het maken van video's. Het zoomobjectief heeft ook een grote scherpstelring met zware weerstand, wat vloeiend handmatig scherpstellen mogelijk moet maken.

Samyang Optics AF 24-70mm F2.8

De focusring ring kan ook gebruikt worden om het diafragma in te stellen, als autofocus wordt gebruikt. De functie van de ring kan worden gewijzigd met het optionele Samyang Lens Station. Een accessoire waarmee het objectief met een computer verbonden kan worden. De fabrikant belooft in de toekomst meer functies toe te voegen via firmware-updates.

Sony heeft zelf een 24-70mm f/2.8 GM in zijn assortiment, die kost momenteel ongeveer 1900 euro. Sigma heeft met de 24-70mm f/2.8 DG DN Art een goedkoper alternatief voor zo'n 1200 euro. Tamron maakt een 28-75mm f/2.8 en die kost zo'n 750 euro. Samyang positioneert zich daartussen met een adviesprijs van 899 euro.

Samyang Optics werd in 1972 opgericht, maar begon pas in 2008 met de verkoop van objectieven voor consumenten onder zijn eigen naam. Aanvankelijk waren dat objectieven met een vaste brandpuntsafstand en handmatige focus. In 2016 bracht Samyang zijn eerste objectieven met autofocus uit, maar tot nu toe bleef het bij primes. De fabrikant richt zich zowel op fotografen als videomakers.