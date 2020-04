Samyang introduceert 75mm f/1.8-objectief voor camera's met Sony FE-vatting

Samyang brengt een 75mm f/1.8-objectief met autofocus uit dat geschikt is voor Sony-systeemcamera's met een fullframesensor. Het 429 euro kostende objectief heeft een Custom Switch om de functie van de scherpstelring aan te passen.

Het Samyang AF 75mm f/1.8 FE-objectief heeft autofocus, maar ook een scherpstelring voor handmatige focus. Bij gebruik van autofocus kan die ring ingezet worden voor andere functies. Via een Custom Switch is in te stellen dat het draaien aan de ring het diafragma aanpast. Samyang zegt dat later met firmware-updates meer mogelijkheden worden toegevoegd. Gebruikers kunnen de firmware updaten met een optioneel verkrijgbaar Samyang Lens Station.

Samyangs 75mm f/1.8 voor Sony-camera's weegt 230 gram en is 69mm lang. Daarmee is het objectief een stuk compacter dan Sony's eigen 85mm f/1.8. Die is 82mm lang en weegt 371 gram. Ook is Samyangs alternatief goedkoper. Sony heeft zelf geen 75mm-objectief in zijn assortiment.

Volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant biedt het 75mm f/1.8-objectief goede beeldkwaliteit van hoek tot hoek, door het gebruik van twee asferische lenselementen en drie ed-lenselementen. Het ontwerp bestaat uit tien elementen in negen groepen en het glas is voorzien van Samyangs Ultra Multi Coating. Het objectief gebruikt een nieuwe stappenmotor, die volgens Samyang snelle en stille autofocus mogelijk maakt. De minimale scherpstelafstand is 69 centimeter.

Het 75mm f/1.8-objectief is Samyangs negende autofocusobjectief in de serie voor Sony-camera's. Sinds 2017 bracht de fabrikant in die serie objectieven uit met brandpuntsafstanden van 14, 18, 24, 35, 45, 50 en 85mm. Volgens de importeur van Samyang in de Benelux is het nieuwe objectief binnenkort verkrijgbaar.