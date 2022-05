Samyang brengt 12mm f/2-objectief met autofocus uit voor Fujifilm X-camera's

Samyang brengt zijn eerste autofocusobjectief voor Fujifilm-camera's uit. Het gaat om een 12mm f/2-lens voor camera's met een APS-C-sensor en Fujifilm X-vatting. Het objectief is verder gelijk aan de eerder verschenen versie voor Sony-camera's.

Samyang maakte al objectieven met de Fujifilm X-vatting, maar tot nu toe ging dat om exemplaren met handmatige scherpstelling. De autofocus van het nieuwe Samyang AF 12mm F2 X-objectief is volgens de fabrikant geoptimaliseerd voor de X-Trans-sensor in Fujifilm-camera's.

Op zijn site publiceert de objectievenfabrikant een lijst van Fujifilm-camera's waarop de werking wordt gegarandeerd. Dat gaat om de volledige line-up van recente camera's van het merk. Alleen de nieuwe X-T30 II wordt niet expliciet genoemd; de X-T30 wel.

Het optische ontwerp van de 12mm F2 X is gelijk aan de Samyang AF 12mm F2 E voor Sony-camera's, met twaalf lenselementen in tien groepen en een diafragma dat bestaat uit zeven lamellen. Het objectief is 59,2mm lang en heeft een diameter van 70mm. Het gewicht is 212 gram en er zit een filterdraad van 62mm aan de voorkant.

Volgens importeur Transcontinenta is het 12mm F2 X-objectief vanaf november te koop voor een adviesprijs van 470 euro. Onlangs presenteerde Samyang ook zijn eerste zoomobjectief met autofocus. Dat gaat om een 24-70mm f/2.8-model voor Sony E-camera's.