Bits of Freedom wil via rechter besluit over afluisterrapport politie afdwingen

Bits of Freedom stapt naar de rechter om een beslissing van de politie af te dwingen rondom een rapport over afluisterapparatuur. De politie moest eerder al besluiten of ze een rapport daarover openbaar maakt, maar weigert dat volgens de burgerrechtenbeweging.

De klacht gaat over een rapport dat is opgesteld door de Audit Dienst Rijk. Die keek in 2017 en 2018 naar het gebruik van afluisterapparatuur bij de politie. De overheid wilde daarbij onder andere weten wat er gebeurt met gesprekken die de politie aftapt. Bits of Freedom wilde dat rapport hebben, maar krijgt het niet. De privacyorganisatie vroeg het rapport op met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, maar de politie negeert dat verzoek volgens BoF al lang.

"Aanvankelijk verwees de politie naar een Kamerbrief van minister Grapperhaus", zegt Rejo Zenger van Bits of Freedom. Daarin zou de minister de conclusies uit het rapport noemen. Grapperhaus haalt in de brief inderdaad het rapport aan, maar niet het gedeelte over opslag van afgetapte gesprekken. De minister beschreef alleen een andere conclusie uit het rapport, over afgetapte telefoongesprekken tussen gevangenen en hun advocaten. Zenger: "Over opslag zeiden ze niks. We weten dus niet wat er in het rapport staat."

Bits of Freedom stapte eerder naar de rechter om het rapport openbaar te maken. Aanvankelijk weigerde de politie dat. Bits of Freedom stapte daarop eind vorig jaar opnieuw naar de rechter. Die gaf de stichting gelijk en droeg de politie op een beslissing te nemen of het rapport wel of niet openbaar moet worden. De politie heeft die beslissing nog niet genomen. Daarom wil Bits of Freedom opnieuw naar de rechter stappen. De stichting wil duizend euro eisen voor iedere dag totdat de politie de beslissing neemt.

De uitspraak van de rechter betekent niet meteen dat het rapport echt openbaar moet worden. Zenger: "Het kan zijn dat ze dat niet willen doen, bijvoorbeeld onder het mom van staatsgeheimen. Of dat argument legitiem is, zal afhangen van de informatie die in het rapport staat. Daar willen we best over discussiëren, maar zolang de politie geen beslissing neemt, kun je die discussie helemaal niet voeren." De politie heeft niet gereageerd op vragen van Tweakers.