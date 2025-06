Stichting Brein liet vorig jaar 349 illegale websites en diensten offline halen. Dat blijkt uit het jaarverslag voor het jaar 2021. Het gaat daarbij om websites die auteursrechtelijke werken als muziek, films, series, boeken en games verspreidden.

Brein voltooide vorig jaar naar eigen zeggen 368 onderzoeken naar de illegale verspreiding van content en heeft nog 43 andere onderzoeken lopen. De stichting treedt niet verder in detail over de onderzoeken. Brein stelt wel dat er door zijn 'handhavingsacties' 349 illegale websites en diensten offline zijn gehaald.

De stichting stelt onder meer dat er 39 illegale streamingwebsites, 21 Facebook-groepen met een illegaal aanbod en tien open directory's met e-books zijn verwijderd in 2021. De stichting heeft nog een zaak omtrent dat laatste lopen tegen Ziggo, omdat die provider weigert de waarschuwingsbrieven van Brein door te sturen naar de eigenaar van een vermeende open directory. Een andere grote provider zou dat eerder ook hebben gedaan, maar stuurt de waarschuwingen inmiddels wel door. Het is niet bekend om welke provider dat gaat. Er zijn ook 158 mirrors van The Pirate Bay geblokkeerd.

Ook zouden er vorig jaar 650.169 illegale zoekresultaten verwijderd zijn. De stichting geeft aan dat het vorig jaar meer dan 21 miljoen illegale resultaten heeft gemeld aan Google. Ook zouden het afgelopen jaar 38 grote uploaders van auteursrechtelijke werken zijn gestopt. De stichting claimt daarnaast dat het 920 'frequente en langdurige uploaders heeft geïdentificeerd'. Brein zegt dat het in 2021 54 schikkingen met geïdentificeerde daders heeft getroffen.

De stichting identificeert torrentgebruikers door IP-adressen te verzamelen en vervolgens providers te verzoeken een waarschuwing door te sturen. Daarmee is de stichting afhankelijk van de medewerking van providers. Enkele providers weigeren waarschuwingen door te sturen. Brein heeft daarover rechtszaken lopen, waarmee de stichting medewerking wil afdwingen. Een rechter oordeelde eerder in een zaak tussen Brein en Ziggo dat Ziggo een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig zou hebben om de waarschuwingen door te sturen, omdat IP-adressen vallen onder persoonsgegevens. De rechtbank oordeelde toen echter ook dat het doorsturen van een waarschuwing verplicht zou zijn als providers die vergunning eenmaal hebben.