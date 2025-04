Stichting Brein liet 449 illegale websites en diensten offline halen in 2022

Stichting Brein haalde vorig jaar 449 illegale websites en diensten offline. Dat meldt de antipiraterijstichting in zijn jaarverslag voor 2022. Het gaat daarbij om websites die illegaal auteursrechtelijke werken verspreidden.

Brein voltooide vorig jaar 458 onderzoeken naar de illegale verspreiding van auteursrechtelijk beschermde content, maar deelt daar verder weinig details over. De stichting heeft momenteel nog 40 onderzoeken lopen. Naar aanleiding van 'handhavingsacties' zijn volgens Brein onder meer de 449 websites en diensten verwijderd. Het betreffen volgens de stichting websites die beschermde werken als muziek, films en series, boeken, geschriften, beeld en games gratis aanboden. Een jaar eerder, in 2021, liet Brein 349 van dergelijke websites en diensten offline halen.

De stichting zegt verder dat er het afgelopen jaar 341 unieke domeinen uit de Google-zoekmachine zijn gehaald, 328 proxy's zijn gestopt en zeven torrentwebsites dynamisch worden geblokkeerd op IP- en DNS-niveau. Brein heeft daarnaast zeven illegale streamingwebsites en negentien handelaren in illegale IPTV- en video-on-demandabonnementen gestopt. Rondom dat laatste lopen er nog elf onderzoeken.

Brein heeft daarnaast 45 schikkingen getroffen in 2022. Dergelijke schikkingen bestaan volgens Brein uit een onthoudingsverklaring met een dwangsom en 'een tegemoetkoming in de kosten en eventueel schade'. De stichting zegt dat boetes of dwangsommen 'gewoonlijk' 5000 tot 25.000 euro per dagdeel of inbreuk bedragen, met een maximum van 100.000 tot 500.000 euro.

Brein trof vorig jaar onder meer buiten de rechtbank een schikking met een winkelier en een online aanbieder, respectievelijk voor 7000 en 20.000 euro. De stichting dagvaardde daarnaast een illegale aanbieder, die werd veroordeeld tot een betaling van 25.000 euro aan Brein. Bestuurders van een BV werden daarnaast persoonlijk aansprakelijk bevonden voor illegale handel in auteursrechtelijke werken en schikten daarbij met een betaling van 40.000 euro.

Brein zegt verder opnieuw dat het is gestopt met het waarschuwen van frequente uploaders van illegale content. De stichting wilde daarvoor dat internetproviders als Ziggo waarschuwingen doorstuurden naar hun klanten. Ziggo weigerde dat te doen en kreeg begin 2022 gelijk van de rechter. Brein verloor vorig jaar een hoger beroep daarover. Brein schortte het project begin 2022 al op na een eerste uitspraak en gaat vanwege de kosten niet in cassatie tegen de uitspraak van het Hof. De stichting sluit echter niet uit dat het project wordt aangepast. Brein zegt dat klanten van providers dan 'direct met vorderingen zullen worden geconfronteerd' in plaats van met waarschuwingen.